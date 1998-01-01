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الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الاعمال سبل تعزيز الشراكة

الأحد 03 مارس 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث رئيس حكومة تسيير الاعمال رامي الحمد الله، مع ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، اليوم الاحد، سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في شتى المجالات، وعدد من المقترحات لزيادة فرص العمل والتخفيف من نسبة البطالة.

وأكد الحمد الله لدى استقباله، اليوم الاحد، الملتقى، بحضور وزيرة الاقتصاد عبير عودة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، أن دعم الصناعة والمنتج الوطني من أولويات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة.

واطلع رئيس حكومة تسيير الاعمال، الملتقى، على آخر المستجدات السياسية، خاصة تداعيات اقتطاع إسرائيل لمخصصات اسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، وناقش معهم البيئة التشريعية ذات العلاقة بالقوانين التي عملت عليها الحكومة ولا تزال لتشجيع الصناعة وتطويرها.

ووضع الحمد الله، أعضاء ملتقى رجال الاعمال، في صورة سير العمل لإنشاء المنطقة الصناعية في ترقوميا، بالتعاون مع الصينيين، مشيرا الى ان العمل بها سيبدأ قريبا.

بدوره، ثمن ملتقى رجال الاعمال الدعم الذي تقدمه الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مقدما دعوة لرئيس الوزراء لرعاية وحضور مؤتمر الجودة المزمع عقده الشهر المقبل.

#الحمد الله

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