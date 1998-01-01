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اعتقال 14 معلما في تركيا بسبب مباراة كرة "ترفيهية"!

الأحد 03 مارس 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 14 معلما في تركيا بسبب مباراة كرة "ترفيهية"!


وكالات / سما /

فتح مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا تحقيقا بشأن إصدار قاض جنوب شرقي البلاد، أمر باعتقال عدد من المعلمين بسبب مباراة كرة قدم، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، السبت.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق جاء على خلفية أمر المدعي العام في مقاطعة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، باحتجاز 14 معلما، بسبب خلاف على موعد حجز الملعب بين فريق المعلمين، وفريق المدعي العام.

وأفادت التقارير بأن المدرسين حجزوا الملعب من الساعة 9 إلى 10 مساء، في حين كان حجز فريق المدعي العام من الساعة 10-11 مساء، وذلك في 27 فبراير الماضي.

#تركيا #مباراة

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