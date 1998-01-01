أصالة تطالب بمنحها الجنسية المصرية : "خلصوني"

وكالات / سما /

أحيت المطربة السورية أصالة حفلها الغنائي، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، والذي تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

و عقب مغادرتها الحفل طالبت أصالة بالحصول على الجنسية المصرية قائلة: “تلزمني الجنسية المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي”.

وقد علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على مطالبة اصالة بالجنسية المصرية مذكرة انها تمتلك الجنسية البحرينية قائلة: “أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية!!! لاحول ولا قوة الا بالله في أحد عنده الجنسية البحرينية ويقول خلصوني هالجمله سمعتها فقط من علي حسن المشيمع وربعه وأصاله”.