الاحتلال يصدر (87) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال شهر شباط

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (87) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر شباط/ فبراير.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة أمراً لمدّة أربعة أشهر صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل، والمعتقلة منذ تاريخ 29 أيّار 2018، بذريعة التّحريض، علماً أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها.

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة (37) أمرا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. أدهم زايد عزت نصري، جنين، 4 أشهر أمر جديد

2. طارق باسم زهران، رام الله، 4 أشهر تمديد

3. محمد مهند يعاقبة، جنين، 4 أشهر تمديد

4. أحمد محمد بايد، رام الله، 6 أشهر تمديد

5. أكرم عبد العزيز الزبيدي، الخليل، 4 أشهر تمديد

6. ثائر عبد الله طه، رام الله، 6 أشهر تمديد

7. بلال محمد أبو حمدي، قلقيلية، 3 أشهر تمديد

8. أحمد محمد حروب، الخليل، 6 أشهر تمديد

9. علي إسماعيل بطاط، بيت لحم، 4 أشهر أمر جديد

10. حاتم أحمد صبارنة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

11. عبد الرحمن شوقي شعيبات، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

12. تيمور هشام برغوثي، رام الله، 3 أشهر تمديد

13. باجس خليل صباح، رام الله، 4 أشهر تمديد

14. منير عبد الجليل العبد، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

15. أحمد باسل ناصر، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

16. إبراهيم سلامة دار سليمان، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

17. عبد الفتاح خالد أبو سل، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

18. محمد خالد جنيدي، الخليل، 6 أمر جديد

19. شريف نايف سليمان، جنين، 4 أشهر تمديد

20. قسام مجد برغوثي، رام الله، 4 أشهر تمديد

21. عبد الباسط عبد المجيد الحج، جنين، 6 أشهر تمديد

22. عبيدة أحمد مرعي، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

23. أشرف محمد القيسي، جنين، 6 أشهر أمر جديد

24. محمد أحمد صباح، رام الله، 4 أشهر تمديد

25. أنس فايز عمرو، الخليل، 6 أشهر تمديد

26. أحمد محمد سليمان، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

27. معاذ رشدي عثمان، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

28. مصطفى شحادة شيباني، جنين، 6 أشهر أمر جديد

29. غسان إدريس نجار، الخليل، 4 أشهر تمديد

30. منتصر يحيى أبو عزوم، أريحا، 4 أشهر تمديد

31. إبراهيم هاني صومان، بيت لحم، 4 أشهر أمر جديد

32. مراد سامي جبريل، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

33. نائل محمود أبو كويك، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

34. فراس هاني الغول، جنين، 4 أشهر تمديد

35. ياسر محمود رجوب، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

36. زكريا أحمد جبريل، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

37. عيسى سامي جبريل، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

38. عبد القادر أكرم أبو عصبة، الخليل، 4 أشهر تمديد

39. صهيب عدنان علان، رام الله، 3 أشهر تمديد

40. أيمن رياض صبري، قلقيلية، 6 أشهر تمديد

41. علي يوسف جبريل، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

42. سعيد محمد سياجات، طوباس، 4 أشهر تمديد

43. أيمن محمد أبو عيد، القدس، 6 أشهر تمديد

44. أدهم زياد نصري، جنين، 4 أشهر أمر جديد

45. أحمد موسى حايك، القدس، 6 أشهر أمر جديد

46. أحمد صالح صلاح، رام الله، 6 أشهر تمديد

47. منتصر عبد السلام الحروب، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

48. طارق محمد العقيلي، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

49. فادي حسان أبو عيشة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

50. علي زهير أبو عطية، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

51. إياد حسني ابزيغ، القدس، 4 أشهر تمديد

52. مصعب حسين ربيع، القدس، 4 أشهر تمديد

53. عبد الرحمن حسين غليس، رام الله، 4 أشهر تمديد

54. ورد محمد عبده، رام الله، 4 أشهر تمديد

55. فداء محمد دعمس، الخليل، 4 أشهر تمديد

56. طارق هاني أبو عيشة، الخليل، 4 أشهر تمديد

57. حسن محمد عصفور، رام الله، 4 أشهر تمديد

58. خليل عايد راضي، رام الله، 4 أشهر تمديد

59. محمد سلامة عملة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

60. شادي محمد شحادة، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

61. محمد يوسف برغوثي، رام الله، 6 أشهر تمديد

62. نزيه سعيد أبو عون، جنين، 6 أشهر تمديد

63. حسام موسى أبو شخيدم، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

64. صلاح محمود بدوان، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

65. بكر محمد أبو عبيد، جنين، 3 أشهر أمر جديد

66. مجاهد محمد أبو جحيشة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

67. بلال إبراهيم الأفندي، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

68. إبراهيم محمد خلايلة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

69. محمد وليد بني غرة، جنين، 4 أشهر تمديد

70. عاصم جميل اشتية، نابلس، 4 أشهر تمديد

71. إبراهيم محمود عبد المجيد، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

72. عبد الله جهاد بني عودة، طوباس، 6 أشهر أمر جديد

73. منذر محمد عاشور، طولكرم، 6 أشهر أمر جديد

74. عز الدين تحسين عودة، رام الله، 3 أشهر تمديد

75. جمال جبر حمامرة، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

76. محمد عبد الناصر حامد، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

77. وجدي عاطف عواودة، الخليل، 3 أشهر تمديد

78. أحمد جمال أبو جلغيس، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

79. باسل مصطفى أبو عيد، القدس، 6 أشهر أمر جديد

80. محمد سعيد علان، رام الله، 4 أشهر تمديد

81. عمرو علي الحيح، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

82. إبراهيم محمد فقيه، القدس، شهران تمديد

83. نادي طعمة الشلالدة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

84. أحمد خليل علي إبراهيم، أريحا، 6 أشهر أمر جديد

85. نايف محمد بزار، البيرة، 3 أشهر تمديد

86. عدي إبراهيم بهنج، رام الله، 4 أشهر تمديد

87. محمد جبريل محامرة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد