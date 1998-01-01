صحيفة عبرية: نتنياهو خارج للحرب دفاعا عن نفسه

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزراء وأعضاء الكنيست في منزله بالقدس عقب قرار المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت ضده.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو عقد الاجتماع بهدف صياغة استراتيجية لمواصلة الحملة التي ستركز على قرارات الاتهام، وسط حالة تأهب.

وشارك في الاجتماع جلعاد أردان ونير بركات وأوفير أكونيس وأمير أوحانا ودافيد بيتان، بالإضافة إلى طاقم الحملة الانتخابية لليكود، فيما تغيب جدعون ساعر.

وقالت الصحيفة أن عددا من المشاركين في الاجتماع قالوا بعد انتهائه إن الأجواء كانت جيدة وأنهم "خارجون إلى الحرب".

ووفقا لنفس المصادر فإن الاجتماع تناول القضايا القانونية المطروحة على جدول الأعمال والرسائل التي تم نقلها إلى أعضاء الكنيست للحديث عنها أمام وسائل الإعلام، إلى جانب التطرق لقضية اجتماعات يائير لبيد وتسيبي ليفني مع مالك صحيفة يديعوت ومحاولة إقصاء صحيفة يسرائيل هيوم والعمل على إغلاقها.

وركز الاجتماع في الجزء الثاني على القضايا السياسية وعلى تصنيف حزب بيني غانتس كحزب يساري.

وقال مصدر مشارك في الاجتماع إن نتنياهو بدا واثقا من نفسه في مسألة قرار المستشار.

فيما قال الوزير أكونيس عقب الاجتماع "إن انتخابات 2019 ستحسم السؤال الرئيسي: بيبي أو الطيبي". معتبرا أن استطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى أنه سيتم منح 61 مقعدا في الكنيست وكتلة مانعة لليسار برئاسة غانتس ولبيد فقط بدعم من الأحزاب العربية، وهذا دليل واضح على أنه بخلاف الأكاذيب التي ينشرها حزب "أزرق أبيض"، ليس لديهم حكومة بدون أيمن عودة وأحمد الطيبي كما قال.

وأضاف "فليصوت الذين هم على استعداد لرؤية أعضاء الأحزاب العربية في الحكومة والائتلاف لصالح غانتس ولبيد ويعلون، هذه معركة متقاربة ستقرر مصير إسرائيل لأجيال".