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وفاة النجمة التلفزيونية كاثرين هيلموند عن 89 عاماً

الأحد 03 مارس 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة النجمة التلفزيونية كاثرين هيلموند عن 89 عاماً


وكالات / سما /

أفادت وكالة فنية بأن الممثلة الأميركية كاثرين هيلموند، توفيت قبل أيام عن عمر 89 عاماً، وقد اشتهرت في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين بأعمال عديدة، أبرزها مسلسلا "سوب" Soap و"هوز ذا بوص" Who’s the Boss.

وفارقت هيلموند الحياة في منزلها، في مدينة لوس أنجليس الأميركية، يوم 23 فبراير/ شباط الماضي، بسبب مضاعفات مرض ألزهايمر.

وقال زوجها ديفيد كريستيان، في بيان أمس الجمعة: "كانت حب حياتي... قضينا معاً 57 عاماً جميلة ورائعة ومليئة بالحب".

وقدمت هيلموند دوراً لا ينسى، حينما جسدت شخصية امرأة تافهة مهووسة بجراحات التجميل في فيلم "برازيل" Brazil، للمخرج تيري غيليام عام 1985. وفازت هيلموند بجائزتي "غولدن غلوب"، إحداهما عام 1981 عن دورها في مسلسل "سوب"، والأخرى عام 1989 عن دورها في "هوز ذا بوص".

وترشحت لجوائز "إيمي" سبع مرات، بينها مرة عن مشاركتها في مسلسل "إيفري بادي لافز ريموند" Everybody Loves Raymond.

وشاركت هيلموند أيضاً في فيلم "فاميلي بلوت" Family Plot، آخر أفلام المخرج الشهير ألفريد هيتشكوك، عام 1976.

#كاثرين هيلموند

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