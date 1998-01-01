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السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين

الأحد 03 مارس 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين


غزة / سما /

أرجعت السلطات المصرية صباح اليوم الأحد عددًا من معتمري قطاع غزة، ومنعتهم من السفر عبر معبر رفح؛ دون إبداء أسباب.

وأفاد مصدر بالمعبر بان  السلطات المصرية أرجعت 14 معتمرًا ما بين نساء ورجال من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول، وأعادتهم إلى القطاع.

من جانبه اكد رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض ابو مذكور ان جهودا تبذل من اجل اعادة سفر المعتمرين المرجعين، موضحا انه لم تعرف حتى اللحظة اسباب الارجاع.

واشار ابو مذكور الى ان عدد المعتمرين المغادرين 266 معتمرا لليوم الاول من العمرة ستكون بانتظارهم ثلاث طائرات من مطار القاهرة.

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