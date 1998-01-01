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الإعلان رسميا عن الهاتف Huawei Y6 2019

الأحد 03 مارس 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان رسميا عن الهاتف Huawei Y6 2019


وكالات / سما /

في الشهر الماضي، قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Y6 pro 2019. والآن، قررت الشركة إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Y6 2019 والذي سيتم تسويقه على أنه النسخة الأرخص من الهاتف Huawei Y6 Pro 2019.

الهاتف Huawei Y6 2019 هو نفسه الهاتف Huawei Y6 Pro 2019، ولكن الإختلاف الرئيسي بينهما هو مقدار الذاكرة العشوائية وتوافر مستشعر بصمات الأصابع. في حين جاء الهاتف Huawei Y6 Pro 2019 مع 3GB من الذاكرة العشوائية ومن دون مستشعر بصمات الأصابع، فالهاتف Huawei Y6 2019 الجديد يأتي بدلاً من ذلك مع 2GB من الذاكرة العشوائية ومع مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي ظلت على حالها من دون تغيير بحيث لا يزال الهاتف Huawei Y6 2019 الجديد يضم المعالج MediaTek Helio A22، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن شاشة بحجم 6.09 إنش وبدقة +HD، وبطارية بسعة 3020mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

الهاتف Huawei Y6 2019 الجديد سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والبني، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن النسخة البنية تبدو عصرية أكثر نظرًا إلى أنها ستأتي مع جلد إصطناعي في الخلف. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.

#Huawei #هاتف

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