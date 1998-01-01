زكي: فتح متمسكة بانهاء الانقسام ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

جنين / سما /

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء اليوم السبت، إن الحركة متمسكة بانهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة جنين، اليوم لتهنئة الفائزين بانتخابات اقليم حركة فتح، وتهنئة الأسير محمد غوادرة من قرية بير الباشا لمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد 15 عاما في الأسر.

ودعا عضو اللجنة المركزية لفتح، حركة "حماس" إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشاد زكي بدور المحافظة والمؤسسة الأمنية لتأمين سير الانتخابات في جو آمن ومريح، داعيا حركة فتح إلى النهوض بواقع الحركة من كافة الجوانب ليتمكن شعبنا من الاستمرار في نضاله حتى إحقاق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا.