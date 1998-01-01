اصابة ضابط شرطة أثناء القبض على متعاطي مخدرات برام الله

رام الله / سما /

أصيب ضابط بشرطة محافظة رام الله والبيرة ، مساء اليوم السبت، بجروح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، اثر تعرضه للدهس من قبل أحد متعاطي المخدرات.

وقال لؤي ازريقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، إن قوة من الشرطة ودورية المكافحة وعنصر الشرطة النسائية توجهت إلى بلدة دير عمار غرب رام الله لتفتيش منازل أشخاص مشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة وعند وصول القوة، قام احد متعاطي المواد المخدرة بالفرار بمركبة غير قانونية، وقام بدهس الضابط ما ادى لإصابته بكسور في القدمين وضرب مركبة مدنية أخرى، وقامت القوه بإيقافه والقت القبض عليه.

وأضاف: أنه تم نقل الضابط للمستشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته ما بين المتوسطة والخطيرة وتم توقيف الشخص المتسبب لحين عرضه على النيابة .

وأشاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بموقف المؤسسات وابناء البلدة الذين استنكروا هذا الاعتداء وطالبوا باتخاذ اقصى العقوبات.