نابلس: القبض على 3 فتيات يشتبه بترويجهن عملة مزورة

نابلس / سما /

ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على ثلاث فتيات، يشتبه بترويجهن عملة مزورة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

ووفقا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة: أن الشرطة تلقت بلاغا عن وجود 3 فتيات يقمن بترويج عملة مزورة في نابلس، وعلى الفور تحركت قوة من المباحث العامة، يرافقها عنصر شرطة نسائي، وألقي القبض على الفتيات الثلاث وبحوزتهن 2600 شيقل مزورة من فئة المئتين.

وأضافت في بيانها: أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية لحين إحالة الفتيات الثلاث والمضبوطات التي ضبطت بحوزتهن لجهات الاختصاص اصولا.