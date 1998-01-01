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زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لإدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

السبت 02 مارس 2019 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لإدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين


غزة / سما /

قال جيرمي كوريين زعيم حزب العمال البريطاني، إن على المملكة المتحدة إدانة عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل، وأن تجمد بيع الأسلحة لها.

وقال كوربين في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "الأمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن "قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة - بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون - قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

ويأتي تصريح رئيس حزب العمال البريطاني بالتزامن مع إعلان لجنة الأمم المتحدة المستقلة، أول من أمس الخميس، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال مسيرات العودة في غزة، أن إسرائيل قتلت 183 فلسطينيا بالرصاص الحي، من بينهم 35 طفلا دون الثامنة عشر وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدون زيا واضحا بمهنتهم.

#حزب العمال البريطاني #اسرائيل #جرائم حرب #فلسطين

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