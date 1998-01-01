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الاحتلال يقتحم قسم "7" في سجن النقب الصحراوي

السبت 02 مارس 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قسم "7" في سجن النقب الصحراوي


القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، قلعة "أ" قسم 7 بالخيام في معتقل "النقب الصحراوي".

وقال أسرى من النقب ، إن وحدتي "جيتار" و"اليمار" اقتحمتا قسم 7 وأجرتا عمليات تفتيش بشكل استفزازي بحق الأسرى، مشيرين إلى أن ادارة المعتقل، صعدت قمعها للأسرى منذ مطلع العام الجاري، وكان ذروة هذه الاعتداءات ما قامت به قوات القمع في معتقل "عوفر" الشهر المنصرم.

وحذر الأسرى من خطورة ما يجري الآن في معتقل "النقب"، محملين إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن مصير كافة الأسرى.

الجدير بالذكر أن معتقل "النقب الصحراوي" يعتبر من أكبر المعتقلات التابعة لسلطات الاحتلال، ويقبع فيه قرابة 2000 أسير.

#سجن #اسرى #الاحتلال

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