افتتاح معرض "كلام الضوء" في متحف درويش برام الله

رام الله / سما /

افتتحت الفنانة جيهان أبو عمر، اليوم السبت، معرضها بعنوان "كلام الضوء- القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، في متحف محمود درويش في رام الله بالضفة الغربية.

وجاء المعرض بدعم من وزارة الثقافة وصندوق الثقافة الفلسطيني، ويضم 30 لوحة حول القدس وغيرها، فيما استوحت أبو عمر اسم المعرض "كلام الضوء" من قصيدة في القدس للشاعر محمود درويش.

وقال جاد عزت مدير عام العلاقات وتنسيق المساعدات في وزارة الثقافة ، إن الوزارة تعتبر هذا المعرض عملا مقاوماً يساهم في الحفاظ على مدينة القدس كقيمة ثقافية ووطنية في الوجدان، في الوقت الذي يحاول الاحتلال أن ينتزع المدينة من أصحابها.