  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق رفح والاحتلال يطلق النار

السبت 02 مارس 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق رفح والاحتلال يطلق النار


غزة / سما/

بدأ الشبان الفلسطينيون، مساء اليوم السبت، بالتوافد الى مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد الشبان الى مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة للمشاركة في فاليات وحدة الارباك الليلي بالمخيم.

واشعل الشبان الاطارات المطاطية في مخيم العودة ضمن فعاليات الارباك الليلي، فيما اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز اتجاه المشاركين في وحدة الارباك الليلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لموقع حدشوت العبري، خلال نصف ساعة تم القاء 60 عبوة متفجرة من المتظاهرين جنوبي القطاع تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب السياج الفاصل.

يتبع..

#فعاليات الارباك الليلي #شرق رفح #قطاع غزة #الحدود مع غزة #مسيرات العودة #اسرائيل
2
3
4
6
7
8
12
9

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير اماراتي يثير الجدل بتصريحات حول اسرائيل وخلفان: "الله يهديك"

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف دون وجوده على متنها

تعليمات مصرية لمعتمري قطاع غزة والمعبر يعمل غدا فقط للمعتمرين

مستشار اماراتي يهاجم السلطة وعريقات : صفقة القرن ستحول الضفة لهونغ كونغ

اسعار العملات مقابل الشيكل

استطلاع: غالبية الإسرائيليّين لن تغير نمط تصويتها بعد اتهام نتنياهو بالفساد

رئيس وزراء لوكسمبورغ أمام الزعماء العرب في شرم الشيخ: أنا متزوج من رجل!

الأخبار الرئيسية

منحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

السنوار

يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...

ليبرمان: هناك فرصة للتوصل لاتفاق هدوء مع غزة بشرط ..

ابو مرزوق - ارشيف

ابو مرزوق : لم اصدق خبر اجتماع مدير المخابرات السوانية بالموساد

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية