بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق رفح والاحتلال يطلق النار

غزة / سما/

بدأ الشبان الفلسطينيون، مساء اليوم السبت، بالتوافد الى مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد الشبان الى مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة للمشاركة في فاليات وحدة الارباك الليلي بالمخيم.

واشعل الشبان الاطارات المطاطية في مخيم العودة ضمن فعاليات الارباك الليلي، فيما اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز اتجاه المشاركين في وحدة الارباك الليلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لموقع حدشوت العبري، خلال نصف ساعة تم القاء 60 عبوة متفجرة من المتظاهرين جنوبي القطاع تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب السياج الفاصل.

يتبع..