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قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق

السبت 02 مارس 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية ، أن "اسرائيل" قرّرت تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق، وذلك بهدف إزالة مظاهر التمركز العسكري الإيراني عنه.

ووفقا للمعلّق العسكري بقناة 13 العبرية ألون بن دافيد: إنه "تم اتخاذ هذا القرار في أعقاب وجود مؤشرات على إقدام إيران على استثمار مقدرات كبيرة لبناء وجود عسكري بهدف تعزيز تأثيرها داخل العراق".

وتابع: إن "التقديرات السائدة في إسرائيل تُجمع على أن التمركز العسكري الإيراني في العراق يكتسب خطورة كبيرة؛ على اعتبار أن تل أبيب أخرجت عملياً العراق من دائرة الدول التي تشكّل تهديداً استراتيجياً على أمنها القومي، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين (في 2003)".

و أشار المعلق العسكري، إلى أن "المحافل الأمنية والعسكرية في إسرائيل ترى أن نجاح إيران في إرساء بنية عسكرية كبيرة في العراق يمثّل أحد استخلاصات طهران من الضربات التي توجهها إسرائيل لوجودها العسكري في سوريا".

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تامير هايمان، حذر في إفادة قدّمها مؤخراً للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من إقدام إيران على نصب صواريخ متطورة داخل العراق.

وسرّبت قيادات عسكرية إسرائيلية، مؤخراً، لوسائل الإعلام في تل أبيب، تقديرات مفادها أن شن غارات عسكرية ضد الوجود الإيراني في العراق غير مستبعد.

#اسرائيل #العراق

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