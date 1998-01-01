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حزب كحلون لا يستبعد الانضمام لائتلاف"غانتس"

السبت 02 مارس 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب كحلون لا يستبعد الانضمام لائتلاف"غانتس"


القدس المحتلة / سما /

قال شاشا بيتون وزيرة الإسكان والبناء الإسرائيلية من حزب كلنا الذي يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، إنه لم يستبعد أن يتم الانضمام لائتلاف حكومي مستقبلا يقوده بيني غانتس زعيم تحالف كاحول لافان "أزرق- أبيض".

وذكرت هيئة البث العامة العبرية، نقلا  بيتون ، إن ذلك سيكون شريطة عدم انضمام كتلة مانعة تضم أحزابا مناهضة للصهيونية التي تعارض الطابع اليهودي لدولة إسرائيل . كما قالت. في إشارة منها للأحزاب العربية.

وحول المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو عقب قرار المستشار القضائي، قالت بيتون إن موقف حزبها من هذه المسألة بأنه يمكن السماح لرئيس الوزراء المضي في تولي مهام منصبه إلى حين الإعلان عن نتيجة جلسة المساءلة التي سيخضع لها أمام المستشار.

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