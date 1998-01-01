الفرا: قيادتنا خط أحمر والحرب على الرئيس سببها "صفقة القرن"

القاهرة /سما/

نظمت حركة "فتح" إقليم مصر، اليوم السبت، وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس، أمام المشروع الأميركي الإسرائيلي، المتمسك بالثوابت الوطنية دفاعا عن حقوق شعبنا وشهدائه وأسراه.

وشارك في الوقفة التضامنية التي عقدت في مقر التنظيم بالقاهرة، عدد من قيادات فتح بالقاهرة، والطلبة الفلسطينيون في الجامعات والكليات والمعاهد المصرية، والاتحادات الشعبية.

وأكد محمد غريب أمين سر حركة "فتح" في مصر، أن شعبنا لن يتخلى عن تاريخه وهويته وثوابته الوطنية، مشددا على أن كل ممارسات القوة والبلطجة والحصار لن تستطيع تطويع إرادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحركة وأبناءها تقف صفا واحدا دفاعا عن منظمتها وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها الرئيس الذي سلك درب شهيدنا الرئيس الراحل الرمز أبو عمار، ووقف صلبا شامخا في وجه أعتى المؤامرات من القريب والبعيد ضاربا بعرض الحائط بصفقة القرن، مدافعا عن قدس الاقداس ثابتا متمسكا بمبادئ شعبنا في وجه الاحتلال ومن يسير في صفه.

من جهته، أكد بركات الفرا رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية- المصرية، أن تمثيلنا الشرعي وقيادتنا خط أحمر، مشيرا إلى أن الحرب على الرئيس تأتي بسبب مواقفه المشرفة، حيث قال "لا لمصادرة القرار الفلسطيني المستقل ولا لصفقة القرن، وان القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة أن نكون جنودا لخدمة قضيتنا وقيادتنا وشعبنا، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها قائدنا، ولا لكل الأصوات الهدامة والمشبوهة التي تحاول إعاقة المسيرة، كما تخلل الوقفة رفع صور الرئيس محمود عباس، مرددين الهتافات والأغاني الثورية دعما لمواقف سيادته الثابتة على الحق.