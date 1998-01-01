  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملت خيارين

يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...

السبت 02 مارس 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...


غزة / سما/

كشف وسائل اعلام عبرية، اليوم السبت، النقاب عن رسالة وجهها يحيي السنوار رئيس حركة حماس بغزة الى "اسرائيل"، عبر نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، حول الاوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في مقال نشرته للكاتب أليكس فيشمان:" في حديث بين السنوار وملادينوف كان موجها في واقع الأمر إلى أذان "إسرائيلية"، ونوه السنوار إلى خيارين أساسيين للحل، الأول: المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة تتم بوسائل سلمية وبوساطة دولية.

وأشار الكاتب فيشمان في مقاله،  إلى أن السنوار تعهد لسكان غزة في شهر تشرين، بانه سيتم رفع الحصار.

وأضاف:" هذا لم يحصل، فقد اشترت "إسرائيل" الهدوء بالمال، مددت ساعات الكهرباء وسمحت للقطريين بنقل الأموال النقدية إلى القطاع، ولكن هذه المناورة أيضا تنتهي".

واستطرد الكاتب فيشمان:" في المرحلة الحالية يتركز الجهد على ممارسة الضغط على سكان غلاف غزة، من خلال المظاهرات النهارية والليلية، الانفجارات على الجدار، استخدام مكبرات الصوت والبالونات المتفجرة – كذاك الذي رأيناه هذا الأسبوع. يقول التفكير الفلسطيني بان حساسية نتنياهو، عشية الانتخابات، لاحتجاج الإسرائيليين بسبب التدهور في الأمن – ستثنيه.

وقال إنه "ليس مؤكدا ان لهذه النظرية أساسا في الواقع. فحملة الرصاص المصبوب في كانون الأول 2008 نشبت في ظل حملة انتخابات".

وأضاف:" إذا كانوا في الجيش تحدثوا في كانون الثاني، عشية تغيير رئيس الأركان عن تحذير استراتيجي من انفجار مع الفلسطينيين في 2019، فإننا اليوم بتنا في داخل هذه الأزمة وليس أمام وجهها العنيف".

وتابع:" لقد تم تخطيط المناورة فور دخول كوخافي إلى منصبه، في منتصف كانون الثاني، أما من فوجئ بذلك فهي تلك الوحدات من قيادة الشمال التي جيء بها بشكل مفاجئ إلى سيناريو حرب في جبهة الجنوب، وفحصت في المناورة "لبنة أساسية" واحدة في الجيش البري".

وقال فيشمان:" في الجيش الاسرائيلي أرادوا لحماس ان تفهم بان القصة جدية، وانه بخلاف تقديراتهم للوضع، بان إسرائيل لن تتردد بالدخول إلى القطاع".

وأشار إلى أن الاسرى الذين كانوا مع السنوار لسنوات طويلة في السجن الاسرائيلي، ذات أنماط العمل التي كانت لديه حين كان زعيما لحماس في السجن.

وأضاف الكاتب في صحيفة يديعوت العبرية،  "في حينه كان يوجه الاسرى تحت قيادته بان يفتحوا إضرابا متواصلا عن الطعام، في ظل أخذ مخاطرة برد فعل قاس من جانب مصلحة السجون، وحين لم يجد هذا وجه رجاله بمهاجمة السجانين، وكان مستعدا لان يدفع ثمنا باهظا لمعرفته بان في نهاية المطاف ستدخل سلطات السجن معه في مفاوضات".

#يحيي السنوار #حماس #اسرائيل #ملادينوف #غزة #قطاع غزة #يديعوت #رسالة

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير اماراتي يثير الجدل بتصريحات حول اسرائيل وخلفان: "الله يهديك"

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف دون وجوده على متنها

غرينبلات: حماس مسؤولة بشكل مباشر عن الوضع البائس لسكان غزة وتتصرف بتهور

اسعار العملات مقابل الشيكل

استطلاع: غالبية الإسرائيليّين لن تغير نمط تصويتها بعد اتهام نتنياهو بالفساد

موقع بريطاني: رئيس الاستخبارات السودانية التقى رئيس الموساد "كوهين" في برلين

رئيس وزراء لوكسمبورغ أمام الزعماء العرب في شرم الشيخ: أنا متزوج من رجل!

الأخبار الرئيسية

صواريخ - ارشيف

باحِثٌ عسكريٌّ إسرائيليٌّ:غير قادرٍين على اعتراض صواريخ حزب الله وصواريخ حماس تصل إلى ما بعد حيفا

ليبرمان: هناك فرصة للتوصل لاتفاق هدوء مع غزة بشرط ..

ابو مرزوق - ارشيف

ابو مرزوق : لم اصدق خبر اجتماع مدير المخابرات السوانية بالموساد

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية

تعليمات مصرية لمعتمري قطاع غزة والمعبر يعمل غدا فقط للمعتمرين