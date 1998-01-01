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البحرين تدعو الاتحاد الأوروبي لادراج حزب الله على لائحة الإرهاب

السبت 02 مارس 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تدعو الاتحاد الأوروبي لادراج حزب الله على لائحة الإرهاب


ابو ظبي /سما/

دعا خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين، اليوم السبت، "الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب كما فعلت بريطانيا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي اختتمت الجمعة.

وقال إن "إيران تمارس إرهاب الدولة، والبحرين والعديد من الدول الإسلامية تعاني من الإرهاب المدعوم إيرانيا عبر دعمها منظمات إرهابية مثل حزب الله"، وهو اتهام عادة ما تنفيه طهران.

كما دعا وزير خارجية البحرين، "الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم لتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب كما فعلت بريطانيا".

ورفض الفصل بين جناحي حزب الله اللبناني، مؤكدا أن "حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري إرهابي".

يشار الى أن تنظيم "حزب الله" اللبناني رفض بشدة ، أمس الجمعة، قرار بريطانيا إدراجه على "لائحة المنظمات الإرهابية"، معتبرا الخطوة "انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية".

#البحرين #حزب الله #ارهاب

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