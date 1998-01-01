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غاباي: نتنياهو سيفعل كل ما بوسعه لينجو من المحاكمة الموجهة اليه

السبت 02 مارس 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غاباي: نتنياهو سيفعل كل ما بوسعه لينجو من المحاكمة الموجهة اليه


القدس المحتلة / سما /

قال آفي غاباي زعيم حزب العمل، اليوم السبت، إن ريس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما بوسعه لينجو من المحاكمة بعد أن قدم المستشار القضائي لوائح اتهام ضده.

ذكرت هيئة البث العامة العبرية، نقلا عن غاباي قوله: إن المعركة الانتخابية الحالية تتمحور حول مستقبل الدولة مقابل المستقبل الشخصي لنتنياهو.

وأعرب عن قلقه حيال ما سيجري في هذه المعركة حتى موعد الانتخابات في التاسع من الشهر المقبل.

وأضاف: "إن حزب العمل يريد قيادة الدولة في طريق مغاير وليس في طريق ضم الأراضي وسن قوانين على غرار قانون القومية ومعنى ذلك الانفصال عن الفلسطينيين وانتهاج سياسة اقتصادية أكثر عدالة".

#نتنياهو #غوباي #اسرائيل

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