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رحيل "أبو عوّاد" الفنّان نبيل المشيني في الاردن

السبت 02 مارس 2019 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل "أبو عوّاد" الفنّان نبيل المشيني في الاردن


عمان - سما -

توفي صباح اليوم الفنان الأردني نبيل المشيني عن عمر يناهز الـ80 عامًا، والذي عرف منذ شبابه بالتمثيل، خصوصًا في مسلسل "حارة أبو عوّاد" بشخصية أبو عوّاد المشهورة، والمسلسل البدوي المشهور "راس غليص" من إنتاج التلفزيون الأردني والذي صدر عام 1976، وهو من تأليف الدكتور أحمد عويدي العبادي، والذي أخذ قصة المسلسل من جدة المشيني التي قصّته على الراحل بكاملها.

بالإضافة إلى كوكبة من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "عروة بن الورد"، الذي أنتج أواخر السبعينيات من القرن الماضي، والذي حاز جائزة فنية من ليبيا بعد وفاة بطله. ومثّل أيضا في المسلسل التاريخي سيف بن ذي يزن.

ومن أعمال المشيني الإذاعية مسلسل "الأبواب المغلقة" بالاشتراك مع الفنانة قمر الصفدي، وهو مقتبس عن قصة بذات الاسم للقصاص المصري الراحل أمين يوسف غراب.

وعلّق نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب على وفاة المشيني قائلا "إن الراحل المشيني قامة وطنية ثقافية وفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

#نبيل المشيني #ابو عواد #الاردن

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