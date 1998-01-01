اوبر ستستحوذ على كريم في الشرق الاوسط مقابل 11.25 مليار ريال

وكالات -

ذكرت تقارير صحفية صادرة من بلومبيرج إن شركتي أوبر وكريم في خضم عملية مباحثات نهائية لوضع خطة استحواذ أوبر على منافستها التقليدية في خدمة التوصيل في الشرق الأوسط “كريم نتووركس”، والتي تتخذ من دبي مقرا لها.

وأوضحت “بلومبيرج”، أنه من المتوقع أن تعلن “أوبر” و”كريم” عن تلك الصفقة الكبرى خلال الأسابيع القادمة، والتي ستجعل “أوبر” مسيطرة على سوق سيارات النقل الخاص في العالم.

وحسب مصادر قريبة من شركة أوبر، فإنه من المتوقع انتهاء المباحثات النهائية قريباً، والتي كان من أبرز بنودها أن تتم عملية الاستحواذ بالشق النقدي والاستثمار بالأسهم ضمن صفقة بثلاثة مليارات دولار (11.25 مليار ريال).

وكانت المباحثات قد بدأت بين الشركتين منذ يوليو الماضي لوضع اتفاق شراكة فيما بينهم لإنهاء حالة النزاع والتنافس المحتدم فيما بينهم على خدمة التوصيل في الشرق الأوسط، حتى توصلوا حالياً إلى عملية الاستحواذ.

الجدير بالذكر فإنه تبلغ القيمة السوقية لشركة “كريم” حاليا نحو مليار دولار أمريكي (3.75 مليار ريال)، كما أنه من أحد مالكيها الأمير الوليد بن طلال، وشركة “راكوتن” اليابانية التكنولوجية، كما تمتلك شركة “كريم” حاليا أكثر من مليون سائق، وتعمل في أكثر من 100 مدينة في الشرق الأوسط.

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