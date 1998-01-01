رسالة جديدة من السعودية الهاربة الى كندا "رهف"

الرياض /وكالات/

نشرت الفتاة السعودية الهاربة، رهف محمد، تغريدة جديدة، تدعو فيها إلى الثورة والتمرد.

وكتبت الشابة السعودية، التي أثارت جدلا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، في تغريدتها الجديدة، صباح اليوم الجمعة، قائلة: "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".

وقد نقلت رهف محمد هذه التغريدة عن الكاتبة الألمانية الماركسية، روزا لوكسمبورغ، تشير من خلالها إلى واجب التمرد على الظلم.

وفور نشر الفتاة السعودية الهاربة للتغريدة، جاءها عدد كبير من التعليقات، والتي تشير أغلبها إلى دعوتها للتوبة، والعودة إلى الطريق المستقيم، وإن تباينت بعض هذه التعليقات، فجزء منها يدعوها إلى محاربة الجهل والظلم والدعوة إلى التحرر والتمرد والثورة على المفاهيم والتقاليد البالية.

ويشار إلى أن رهف محمد باتت محل اهتمام المجتمع الدولي، بعدما سلط الإعلام العربي والدولي الأضواء عليها خلال الأيام القليلة الماضية، منذ أن هربت من عائلتها، وحتي لجأت إلى كندا.

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