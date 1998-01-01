  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رسالة جديدة من السعودية الهاربة الى كندا "رهف"

السبت 02 مارس 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة جديدة من السعودية الهاربة الى كندا "رهف"


الرياض /وكالات/

نشرت الفتاة السعودية الهاربة، رهف محمد، تغريدة جديدة، تدعو فيها إلى الثورة والتمرد.

وكتبت الشابة السعودية، التي أثارت جدلا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، في تغريدتها الجديدة، صباح اليوم الجمعة، قائلة: "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".

وقد نقلت رهف محمد هذه التغريدة عن الكاتبة الألمانية الماركسية، روزا لوكسمبورغ، تشير من خلالها إلى واجب التمرد على الظلم.

وفور نشر الفتاة السعودية الهاربة للتغريدة، جاءها عدد كبير من التعليقات، والتي تشير أغلبها إلى دعوتها للتوبة، والعودة إلى الطريق المستقيم، وإن تباينت بعض هذه التعليقات، فجزء منها يدعوها إلى محاربة الجهل والظلم والدعوة إلى التحرر والتمرد والثورة على المفاهيم والتقاليد البالية.

ويشار إلى أن رهف محمد باتت محل اهتمام المجتمع الدولي، بعدما سلط الإعلام العربي والدولي الأضواء عليها خلال الأيام القليلة الماضية، منذ أن هربت من عائلتها، وحتي لجأت إلى كندا.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة جديدة من السعودية الهاربة "رهف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير فيالخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الأكثر قراءة اليوم

فتح: حماس عذبت أبناءنا بطريقه وحشية وتوجه رسالة لهنية وهذا مفادها...

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف دون وجوده على متنها

ملياردير اماراتي يثير الجدل بتصريحات حول اسرائيل وخلفان: "الله يهديك"

صور... اصابات برصاص الاحتلال بينها خطيرة شرق قطاع غزة

والد الجندي غولدن: الحكومة أضاعت فرصة تاريخية للتوصل لصفقة تبادل اسرى

موقع بريطاني: رئيس الاستخبارات السودانية التقى رئيس الموساد "كوهين" في برلين

استطلاع: غالبية الإسرائيليّين لن تغير نمط تصويتها بعد اتهام نتنياهو بالفساد

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: هناك فرصة للتوصل لاتفاق هدوء مع غزة بشرط ..

ابو مرزوق - ارشيف

ابو مرزوق : لم اصدق خبر اجتماع مدير المخابرات السوانية بالموساد

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية

تعليمات مصرية لمعتمري قطاع غزة والمعبر يعمل غدا فقط للمعتمرين

غرينبلات

غرينبلات: حماس مسؤولة بشكل مباشر عن الوضع البائس لسكان غزة وتتصرف بتهور