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العالم يشهد الليلة ظاهرة فلكية نادرة

السبت 02 مارس 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالم يشهد الليلة ظاهرة فلكية نادرة


وكالات / سما /

يمكن لهواة الفلك وعشاق الظواهر الفلكية، الاستمتاع الليلة، بظاهرة فلكية نادرة، وهي رؤية 3 كواكب قرب القمر بالعين المجردة.

وسيشهد العالم، اقتراب الكواكب زحل والمشترى والزهرة من القمر في السماء الصافية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ووفقا للخبراء، فإن أفضل توقيت لمشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية سيكون قبل شروق شمس الأحد، بنحو ساعة.

وقال خبراء الظواهر الفلكية إنه في هذه الليلة، سيكون كوكب الزهرة أكثر سطوعا وأقرب إلى القمر، في حين سيكون كوكب زحل ظاهرا، لكن كوكب المشتري سيكون باهتا.

ويوضح خبراء الرصد الفلكي، أنه من المنتظر أن يتقاطع القمر، الذي سيكون على شكل هلال بالطبع، مع كوكب الزهرة هذه الليلة.

وسيكون بإمكان سكان الجزء الشمالي من الكرة الأرضية رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، وبالتالي لن يكونوا مضطرين لشراء أجهزة رصد ومراقبة مكلفة لرؤيتها.

#ظاهرة فلكية

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