بلدية غزة وجمعية أجيال ينفذان مبادرة " المدرسة الخضراء" للتوعية البيئية

غزة / سما /

بدأت الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة بالتعاون مع جمعية أجيال بتنفيذ مبادرة " المدرسة الخضراء " للتوعية الصحية والبيئية لطلبة المدارس في المدينة ضمن جهود تعزيز زيادة الوعي لدى فئات مختلفة من المجتمع بقضايا النظافة والصحة والبيئة .

وذكر مدير عام الصحة والبيئة في البلدية م. عبد الرحيم أبو القمبز أن المبادرة شملت في مرحتلها الأولى تدريب وإعداد وتوجيه صحي كامل لـ 15 ناشطاً في مجال الصحة البيئية للقيام بمهمة التوعية لدى طلبة المدارس في المدينة .

وبين أن المتدربين تلقوا محاضرات ودروس في مجالات مختلفة منها: الصحة العامة وإدارة النفايات الصلبة وألقاها م . محمد العشي رئيس قسم الصحة الوقائية في البلدية، والمياه والتشجير ألقاها مازن البطنيجي من وزارة التربية والتعليم، وم . رائد لبد من دائرة الحدائق، ومهارات حياتية مختلفة ألقتها الناشطة ياسيمن الحلو من جمعية أجيال، ومنهجية التثقيف والتغير السلوكي ألقاها م . أحمد أبو عبدو مدير الصحة والبيئة في البلدية.



وبين أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ نموذج بيئي متكامل لمبادرة " المدرسة الخضراء " بالتعاون مع مدرسة فهد الصباح في حي التفاح بهدف زيادة الوعي الصحي والبيئي لدى طلبة المدرسة وتشجعيهم على نقل الدروس المستفادة من المبادرة لفئات المجتمع المختلفة .

وبين أن المبادرة تهدف إلى تعليم الطلبة مفاهيم صحية وبيئية مختلفة وتنفيذ أنشطة متعددة منها: تعديل وتغيير سلوكيات صحية وبيئية مختلفة عن الطلبة والمجتمع المحيط، كيفية إعادة تدوير النفايات الصلبة، إعادة تدوير المياه المستخدمة، زيادة المساحات الخضراء في المدرسة، بالإضافة إلى تشكيل نادي بيئي صحي ، وتحسين البيئة الفيزيائية في المدرسة.

وشكر مدير عام الصحة والبيئة جمعية أجيال، والإغاثة الإسلامية الممولة للمشروع على جهودهما في التعاون والتنسيق مع البلدية في تنفيذ مبادرات صحية وبيئية مختلفة وأنشطة مجتمعية تخدم المجتمع المحلي .

يذكر أن دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية تنفذ بشكل دوري العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية في مجالات الصحة والبيئة والتوعية والتي تستهدف فئات مجتمعية مختلفة منها: طلبة المدارس، ومواطنين، ونشطاء في مجال البيئة، وآخرون .