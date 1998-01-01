إصابة العشرات في (35) مواجهة مع قوات الاحتلال بغزة والضفة الغربية

رام الله / سما /

شهد حصاد الأسبوع المنصرم، إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بالحجارة خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، لينتهي الأسبوع على 53 مواجهة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.

وأصيب الجمعة، 18 فلسطينيًا بالرصاص الحي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، وذلك خلال 12 مواجهة.

الخميس.. أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة والضفة، إضافة إلى حوالي 30 حالة اختناق، وذلك ضمن 4 مواجهات.

الأربعاء.. أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي في غزة، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بالحجارة في سلوان، وأحصيت 6 مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.

وفي منتصف الأسبوع، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في طوباس، ودير أبو مشعل، وذلك ضمن 8 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في طوباس، شرق مدينة غزة، ودير أبو مشعل.

الإثنين.. أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي شرق غزة، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال بالقرب مستوطنة جبعوت، وذلك ضمن 8 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في شرق مخيم البريج، وشرق رفح.

الأحد.. وقعت 9 مواجهات مع قوات الاحتلال في نقاط مختلفة بالضفة وغزة، فيما اعتقل الاحتلال فتاة على حاجز قلنديا شمالي القدس بحجة حيازتها سكينًا.

السبت.. فقد أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع شرق غزة، وذلك ضمن 6 مواجهات.