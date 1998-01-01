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28 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 156 مطلوبا

السبت 02 مارس 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 28 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 156 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (14124) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (14186) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 156 مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

#مسافر #معبر الكرامة

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