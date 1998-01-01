صائب عريقات يهنئ بإنطلاقة "فدا" الـ29

رام الله / سما /

هنأ الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بذكرى انطلاقة حزب "فدا" الـ 29.

وهنا عريقات كلا من من: زهيرة كمال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا )، وصالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعضاء المكتب السياسي لحركة فدا، ومن قيادات وكوادر الحركة فى الوطن والشتات.

واستذكر عريقات الشهداء والأسرى والجرحى وحقوق الشعب وعلى رأسها حق مصيره وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة استنادا لقرار الجمعية العامة (194)، وعلى إسقاط وافشال المؤامرة الجديدة القديمة المسماة هذه المرة صفقة القرن.