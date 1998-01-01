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الفنان "محمد صبحي" يحذر من صفحة تنتحل شخصيته

السبت 02 مارس 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان "محمد صبحي" يحذر من صفحة تنتحل شخصيته


وكالات / سما /

نشر الفنان الكبير محمد صبحي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، حذر فيه من صفحة تنتحل شخصيته، وتنشر بعض الآراء الهدامة التي يرفضها شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا أنه لا يملك سوى صفحته الرسمية التي تحمل العلامة الزرقاء، وهي التي ينقل بها جميع آرائه وأخباره.

وعلق صبحي على الفيديو قائلا: "هام جدًا إلى أعضاء صفحتى.. هناك صفحة تنتحل شخصيتى وتنقل عنى آراء لا تمثلنى لا من قريب ولا من بعيد.. أرجو منكم عمل Report وأنا سأبلغ عنها فى مباحث الإنترنت".

وأضاف: "الشخص الذى انتحل شخصيتى لديه آراء هادمة تريد هدم البلد وانا غير مسئول عن هذا الحساب وللاسف هناك 11 ألف على هذا الحساب وسأطالب المختصين بغلقه سريعا".

#محمد صبحي

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