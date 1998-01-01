السفير الإسرائيلي بألمانيا ينتقد تهنئة الرئيس الألماني لإيران بعيدها القومي

برلين/ وكالات /

انتقد السفير الإسرائيلي فيألمانيا، جيريمي إيساخاروف، بصورة غير مباشرة برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى إيرانبمناسبة عيدها القومي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد"الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال الدبلوماسي الإسرائيلي إن " وقت التهنئة للناس في إيران سيحين عندما ينتهي نظام حكم آيات الله والإرهاب الذي ينشرونه داخليا وخارجيا".

وأضاف:" عندما ننظر نحن في إسرائيل إلى الذكرى السنوية الأربعين لقيام نظام الحكم في إيران، فإننا سنرى نظاما ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، نظاما ينشر زعزعة الاستقرار في المنطقة ويتبع برنامجا نوويا عسكريا ويمضي قدما في برنامجه الصاروخي العدواني".

وتابع " سنرى نظاما أنكر المحرقة وأعلن عزمه على محو إسرائيل". واحتفلت إيران في الحادي عشر من الشهر الماضي بالذكرى السنوية الأربعين للثورة الإسلامية، وكان شتاينماير قد أرسل تهنئة بهذه المناسبة إلى إيران، ما أثار انتقادات ضده كان من بينها صادر عن المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، إذ تواجه القيادة في إيران اتهامات بالسعي إلى تدمير إسرائيل. من جهة أخرى، رحب إيساخاروف بالنقاش المزمع في البرلمان حول سلوكألمانيا في التصويت داخل الأمم المتحدة وقال إن " العلاقات الثنائية الوثيقة مع ألمانيا لا تنعكس للأسف بصورة دائمة على المستوى الدولي".

وقال إيساخاروف إنه " ليس هناك بلد آخر كإسرائيل يواجه انتقادات داخل الأمم المتحدة بهذه الكثرة ومن جانب واحد"، وأضاف أن "ألمانيا كانت صوتت في الماضي بالموافقة على قرارات كانت تتسم بأعلى قدر من الظلم وعدم الدقة". ويعتزم البرلمان الألماني التصويت في الرابع عشر من الشهر الجاري على طلب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر يطالب فيه بتعزيز الدعم لإسرائيلخلال التصويت داخل الأمم المتحدة.