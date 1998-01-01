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شذى حسون تغني بالمغربي بعد الخليجي

السبت 02 مارس 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شذى حسون تغني بالمغربي بعد الخليجي


وكالات / سما /

أطلقت الفنانة العراقية شذى حسون أغنية منفردة باللهجة المغربية، كما طرحت فيديو كليب لأغنية «واعر»، وهي باللهجة المغربية، وتعني كلمة «واعر» الرجل الذكي الجميل الذي يصعب الوصول إليه، كما شرحت.

وأشارت إلى أنها عاشت وأكملت تعليمها وبدأت حياتها العملية في المغرب.

وتستمع حسون حالياً لأكثر من لحن، كي تختار المناسب منها تحضيراً لأغنيات جديدة باللهجة الخليجية.

وقالت: «الأغنية الخليجية لها جمهورها وسو ها، وهي في طليعة الأغنيات في العالم العربي».

وأضافت حسون أن هناك أكثر من أغنية حققت لها انتشاراً خليجياً ذكرت منها «ولهانة»، و»شاغلها»، و»وعد»، و»عرقوب» و«مزعلني». وتستعد لتصوير أغنيات ألبومها التراثي، والذي تم تسجيله في بغداد، ورأت أن الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة في كل وقت ومكان، وهي مسموعة جداً اليوم.

وأضافت أنها تحبذ تقديم برنامج تلفزيوني يوماً ما، شرط أن تكون الفكرة جيدة وتتلاءم مع شخصيتها ومسيرتها الفنية.

#شدى حسون

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