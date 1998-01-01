معايعة تؤكد على عمق العلاقات الفلسطينية الالمانية

رام الله / سما /

استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة رئيسة برلمان مقاطعة بادن فوتيمبرغ الالمانية ارس محترم والوفد البرلماني المرافق لها، في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.

في البداية رحبت الوزيرة معايعة بارس والوفد البرلماني في فلسطين، مؤكدة على متانة العلاقات الفلسطينية الالمانية المشتركة في جميع المجالات وبالأخص في المجال السياسي والسياحي، متحدثة عن الوقع الفلسطيني وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية دقيقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على المقدسات الفلسطينية، والاعتداءات التي يتعرض لها ابناء الشعب، مؤكدة إصرار الشعب والقيادة على الاستمرار بالنضال السلمي لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتحدثت معايعة عن ما تقوم به اسرائيل من قرصنة لأموال الشعب والذي يندرج في سياق الضغوط على القيادة، مثمنة موقف الدول الاوروبية في الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني، حيث ثمن الرئيس محمود عباس موقف الاتحاد الاوروبي، الذي طالب إسرائيل بضرورة احترام الاتفاقات الموقعة.