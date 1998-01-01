ليبرمان: هناك فرصة للتوصل لاتفاق هدوء مع غزة بشرط ..

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان ان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هدوء قابل للاستمرار في غزة .

واضاف ليبرمان في تصريحات للقناةط 13 العبرية " ان ذلك ممكنا لكن بشرط أن "نكسر إرادتهم وايمانهم وأملهم في أنهم سيلقوا بنا في البحر في يوم من الأيام".

وتابع قائلا :" ان الحرب التالية هي الرابعة، وإذا قلت أنها أمر لا مفر منه فيجب أن نجعلها حرب رابعة وأخيرة.

وتطرق لاستطلاع أجري أمس يظهر أن حزبه "إسرائيل بيتنا" لن يتجاوز نسبة الحسم حيث حصل على صفر مقاعد ، معتبرا أن تلك الاستطلاعات منفصلة عن الواقع ولا قيمة لها.

وبشأن قرار المستشار القضائي ضد بنيامين نتنياهو، أوضح أنه لم يقرأ ما نشر بخصوصه ولا ينوي ذلك، مشيرا إلى حق نتنياهو في الدفاع عن نفسه وأن المحكمة هي الوحيدة التي تدين الشخص أو تبرئه.

وعن بيني غانتس المنافس الأول لنتنياهو، قال إنه رجل جيد ولكن ليس لديه القدرة على قيادة حكومة بعد فشله في حرب غزة الأخيرة.