هل تعود شيرين عبدالوهاب للموسم الجديد من "ذا فويس"؟

وكالات / سما /

تفاوضت إدارة شبكة قنوات “ام بى سى” مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، للعودة إلى لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، في موسمه الجديد الذي من المقرر أن ينطلق نهاية العام الجاري.

وكان إعلان شيرين عبد الوهاب انسحابها من قبل The Voice مفاجأة، خاصة وأنها كانت ترغب في الانسحاب من البرنامج منذ الموسم الثاني، لكنها استمرت في المشاركة حتى الموسم الثالث، وهو الموسم الذي أعلنت فيه اعتزالها بعد نجاح مسلسلها الوحيد طريقي، هذه الفترة كانت هي الأصعب في مشوار شيرين عبد الوهاب الفني، لم تستطع الحصول على أي إجازات لتلتقط أنفاسها، وشعرت بضغوط نفسية كبيرة دفعتها لإعلان الاعتزال قبل التراجع في هذا القرار.

المصدر: القدس العربي