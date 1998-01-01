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علاج الإمساك بطرق منزلية بسيطة

السبت 02 مارس 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علاج الإمساك بطرق منزلية بسيطة


وكالات / سما /

يسبب استخدام الأدوية الملينة لفترة طويلة آثاراً جانبية، ويشكل بعضها نوعاً من الخطورة. لكن يمكنك التغلّب على الإمساك بطرق فعّالة وسهلة. وتحدث مشكلة الإمساك نتيجة لنقص شرب الماء، أو لقلة المشي والحركة، أو لنقص الألياف في الطعام، أو كنتيجة لتناول المضادات الحيوية وبعض الأدوية.

إليك أفضل علاجات منزلية للإمساك:

القراصيا. البرقوق أو الخوخ المجفّف هو ما يسمّى القراصيا التي تعتبر من العلاجات السحرية للإمساك.

الموز. تناول حبة أو اثنتين من الموز للتخلص من الإمساك الخفيف بسرعة.

الشاي الأخضر. لا يساعد الشاي الأخضر فقط على تنظيف الجهاز الهضمي من السموم، بل يسهّل عملية الإخراج إذا تناولت كوبين أو 3 أكواب كل يوم.

بذور الشيا. أضف بذور الشيا إلى الحليب، أو تناول ملعقة منها مع كوب أو كوبين من الماء كل يوم لعلاج الإمساك المزمن.

عصير الخضروات. تناول يومياً كوباً من عصير السموثي يحتوي على الجزر والطماطم (البندورة) والشمندر (البنجر) والتفاح الأخضر.

البابايا. من أفضل الفواكه لعلاج الإمساك الشديد البابايا.

اللبن. الزبادي واللبن الرائب من مصادر البكتريا الصديقة (البروبيوتك) التي تحسن عملية الهضم والإخراج.

#الإمساك #علاج

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