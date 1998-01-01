كيف يؤثر تناول المكسرات في الخصوبة لدى الرجال؟

وكالات / سما /

أجرى مجموعة من الباحثين دراسة للكشف عن تأثير تناول المكسرات بمختلف أنواعها في خصوبة الرجال، وأهميتها للصحة العامة.

وتوصل الباحثون إلى أن المكسرات لها تأثير فعال في خصوبة الرجال؛ حيث إنها تعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية لديهم.

تأثير المكسرات في الخصوبة

واستعان الباحثون بمجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بينهم من يحرصون على تناول المكسرات وآخرين لا يفعلون.

وقام كل منهم بتناول نصف كوب من المكسرات المتنوعة بشكل يومي لمدة أسبوعين، وكانت النتيجة ملاحظة ارتفاع عدد الحيوانات المنوية لديهم بشكل ملحوظ.

ليس ذلك فحسب، فقد رصد الباحثون أيضاً النشاط المتزايد للحيوانات المنوية وحركتها وبنيتها ووحدات الحمض النووي.

أهمية تناول المكسرات

وبشكل عام فإن تناول المكسرات تكون له نتائج إيجابية على صحة الإنسان؛ حيث إنه يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض القلبية الخطيرة.

وأشارت إحدى الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يواظبون على تناول المكسرات يكونون أقل عرضة للوفاة المفاجئة.

ومن أفضل أنواع المكسرات التي ينصح بتناولها هو "الجوز"؛ لما له من فوائد ومنافع عديدة، حيث إنه يدعم عمل الأوعية الدموية بما يجعله مفيداً لصحة القلب، بالإضافة إلى أنه يعزز التحكم في حرق الدهون والضغط ومعدل السكر بالدم.