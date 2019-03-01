دوري القدس: انتصارات ثمينة لبلاطة وهلال القدس وجبل المكبر

رام الله / سما /

انتهت مساء الجمعة 1/3/2019 مباريات الجولة الاولى الاسبوع الخامس عشر لدوري القدس للمحترفين برعاية اوريدو فقد جرت ثلاث مباريات كانت كالتالي :

بلاطة + الامعري

واصل فريق بلاطه الصدارة بعد ان اكتسح مستضيفه الامعري، بأربعة اهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماجد أسعد ليرفع بلاطة رصيده الى "33" نقطة، فيما استقر الامعري عند النقطة "17" .

تحصل بلاطة على ركلة حرة، نفذها مراد إسماعيل وسدد الكرة، لترتطم بحائط الصد وتتحول إلى ضربة ركنية، وجاء هدف بلاطة الأول من الركلة الركنية، التي نفذها أحمد حويطي، وأرسل الكرة داخل الصندوق، ليرتقي لها ليث خروب ويودع الكرة برأسه في الشباك.

وعزز بلاطة تقدمه بالهدف الثاني، عن طريق فادي سلبيس، الذي وصلته الكرة من ركلة ركنية، ليصوبها بقدمه ويسكنها في الشباك"21"، تحسن اداء الأمعري الهجومي، وحاول بناء الهجمات صوب مناطق الضيوف.

وكاد بلاطه ان يوسع الفارق ، من كرة حولها الحويطي، انبرى لها سلبيس وسدها بتسرع فوق العارضة، فرد الامعري بهدق تقليص الفارق في الدقيقة "33" عن طريق يحيى سباخي اثر كرة سددها في المرمى.

وبدأ الشوط الثاني بصورة متكافئة بين الطرفين، مع غياب للفرص الهجومية، بسبب الحذر الدفاعي، خاصة من قبل الضيوف،واستمر العقم الهجومي في الشوط الثاني، بعد أن ساد الأداء الدفاعي من الطرفين، وفي ربع الساعة الاخير من زمن المباراة وسع مراد اسماعيل الفارق لبلاطه، بتسجيله الهدف الثالث ، واختتم ابو وردة مهرجان اهداف بلاطه باحرازه الهدف الرابع.

أدار اللقاء، ناصر البلبول، وساعده أمين الحلبي، وأحمد البلبول، ورابعاً هاني البلبول،

هلال القدس + شباب الخليل

حقق هلال القدس فوزا هاما على شقيقه شباب الخليل ، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في لقاء يندرج ضمن الجولة ال 15 على ستاد الحسين بالخليل امام حضور جماهيري كبير.

ومثل الشباب ابو سيف والطروة والاشهب وابو خميس وكشكش وطاطور وفنون وابو راس وابو حبيب ومراعبة وابو ناهية.

ومثل هلال القدس رامي حمادة وموسى فيراوي وتامر صلاح وابو ميالة ودرويش وعويسات ويامين والجندي ونعمة وعبيد والدباغ .

ودخل الشباب المباراة بعد نتائج متذبذبة في مرحلة الاياب ، حيث خسر من بلاطة وتعادل مع الثقافي وفاز على البيرة ،إضافة الى إصابة عدد من اللاعبين ، وخاصة كشكش وابو كرش في الخط الخلفي ، بما حتم على رجال العميد حث الخطى ، وبذل الجهود للظفر بالنقاط الثلاث ، للبقاء في دائرة المنافسة .

اما الهلال فدخل اللقاء منتشيا بتعادله الغالي مع الجيش السوري في بطولة الاتحاد الآسيوي ، ولكن الأمر حمل أبناء العاصمة جهودا مضاعفة ، وخاصة في السفر ، لان أنديتنا غير متعودة على اللعب تحت ضغط الأسفار ، حيث لعب مباراة واحدة في الإياب ، تعادل بها مع السموع ، وله مباراة مع الأهلي وأخرى مع المركز ،لذلك ستكون مواجهة العميد محطة هامة في سعي الهلاليين لنيل اللقب للمرة الثالثة تواليا .

وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين ، وطال امد جس النبض ، وسط تخوف مشروع من الفريقين ، سعيهما لأخذ قصب السبق في اجواء المناورة ، التي شهدت افضلية طفي فة للهلال بوجود درويش وتامر ، فتقدم الهلال بجملة من المحاولات ، التي اصطدمت بدفاع قوي يقوده كشكش وابو خميس .

وحاول الشباب دك حصون الهلال انطلاقا من الأجناب ، وخاصة من الميسرة حيث نشط ابو راس مسنودا من المدافع الاشهب ، ولكن الفيراوي ومعه تامر وابو ميالة ابدوا رباطة جأش ، واستوعبوا المحاولات الشبابية .

وبدأت محاولات الشباب ، بثابتة من فنون ، ابعدها حمادة بصعوبة ، فوصلت الكرة لابو راس ، الذي سدد كرة موزونة التقطها حمادة بحضور ، تلتها محاولة من الأشهب ، الذي شق طريقه في الميسرة ، ولعب عرضية موزونة لابو ناهية ، الذي سدد كرة علت العارضة .

ومع تواضع محاولات الهلال ، سدد المدافع فيراوي كرة التقطها ابو سيف ، ليلعب نعمة ركنية ردها ابو سيف لعويسات ، الذي سدد كرة ابعدها الدفاع عن خط المرمى في اخطر فرص الهلال .

وسدد عبيد كرة اخرى التقطها انس ، تلتها كرة في العمق من درويش لم يلحق بها الدباغ ، ليرد الشباب بكرة في ظهر الدفاع من ابو حبيب لابو ناهية ، الذي شق طريقه وانفرد في المرمى ، ليتعرض للاعثار من تامر صلاح ، فاحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها تامر طاطور هدفا للشباب في الدقيقة 40 ، مع اشهار البطاقة الحمراء للمدافع تامر صلاح . وأصبحت مهمة الهلال صعبة في مواجهة التفوق العددي ، فحصل الهلال على مخالفة لعبت بسرعة لعويسات ، الذي سجد كرة عالجها ابو سيف .

وبدا الشوط الثاني على ايقاع محاولات الهلال استدراك الأمور ، وسعي الشباب للمحافظة على النتيجة ، وزيادة غلته ، ولكن الحسابات التكتيكية ابقت الخطر بعيدا عن الحارسين ابو سيف وحمادة .

ومع مرور الوقت نشط الهلال ، وسط تراجع غير مفهوم للعميد ، فحصل محمد درويش على ركلة ثابتة ، لعبها في ظهر الدفاع ، فارتقى لها البديل محمد سمار ، فعدل النتيجة براسية محكمة في الدقيقة 66 .

ورغم النقص العددي بدا وكأن الهلال هو الطرف الأفضل ، بما استفز لاعبي الشباب ، الذين شنوا بعض المحاولات ، ومنها كرة في العمق من زيد لابو راس ، الذي حول الكرة الى فنون دون جدوى ، ثم كرة أخرى من الميمنة لابو ناهية ، الذي كاد يسجل بتسديدة مرت جانبية .

وعاد الهلال لأخذ زمام المبادرة بتسديدة من الفيراوي علت العارضة ، ثم بكرة في الميسرة انتصر فيها الدباغ على ابو خميس ، وشن طريقه نحو المرمى ، مسددا كرة سكنت مرمى الشباب في الدقيقة 76 .

وكاد الهلال يسجل الثالث بعد محاولة بين عبيد والدباغ وعويسات ، فانتهى الأمر الى ركنية دون جدوى ،ليرد الشباب بعرضية من البديل اياد الاعسم ، ولكن ابو ناهية اضاع من مسافة الصفر .

ولعب الاعسم عرضية اخرى للأشهب ، الذي سدد كرة جانبت قائم الهلال ، ليشن ابو ناهية هجوما اخر انتهى بتسديدة قوية من الاشهب عالجها حمادة بصعوبة .

وبعد هذه النتيجة تجمد رصيد الشباب عند 27 نقطة في المركز الثاني ، فيما اصبح رصيد الهلال 26 في المركز الثالث .

حكم اللقاء براء ابو عيشة واحمد ذوقان وسالم محمود ومعاذ عوفة .

جبل المكبر-طولكرم

عمق فريق جبل المكبر جراح فريق مركز طولكرم في اللقاء الذي احتضنه ملعب طولكرم وراقبه عوض بدير وانتهى بفوز المكبر 2/1.

وبهذا رفع المكبر رصيده الى "20 " نقطة فيما بقي المركز برصيد " 5" نقاط .

زهير شعبان وشهاب القنبر سجلا في الدقيقتين "45+ 66" فيما سجل للمركز منصور مصلح في الدقيقة "86"

حكم اللقاء : اسحق الكبلاني ، عارف نوار ، سليم السعدي ومعاذ عوفه ،