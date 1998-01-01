الاولى :فوزان للعربي والقوات وتعادل الاهلي وجنين

رام الله / سما /

اسدل الستار مساء الجمعة عن الجولة الاولى من مباريات الاسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الاولى وكانت المباريات كالتالي :

بيت صفافا + الخضر

حقق فريق العربي بيت صفافا فوزا عريضا على شباب الخضر بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد الخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بهذا الفوز ارتقى "بيت صفافا" للمركز الثامن رافعا رصيده الى 19 نقطة. في المقابل "الخضر" لم يتغير عليه الحال وبقي ملازما قاع الترتيب عند النقطة 8 .

مع الدقيقة 15 افتتح "بيت صفافا" التسجيل عن طريق رشيد عوض بعد مجهود فردي، حيث انفرد مع الحارس واسكن الكرة في الشباك. لم تدم فرحة بيت صفافا سوى دقيقة عندما أعاد "الخضر" المباراة الى نقطة الصفر بإحرازه هدف التعادل بواسطة زين صايل بعد ان نفذ ضربة ثابتة مباشرة اودعها الشباك.

الدقيقة 30 ضربة جزاء لـ"بيت صفافا" بعد إعاقة المهاجم ترجمها عبيده أبو كف الى هدف ثان لفريقه.

الشوط الثاني، هفوة دفاعية قاتله من قبل كتيبة "الخضر"، استغلها عبيده أبو كف عندما خطف الكرة وانفرد مع الحارس، حيث وضع الكرة من فوق الحارس الى داخل الشباك، وهدف ثالث.

سيطر "بيت صفافا" عل مجريات المباراة في ظل تراجع واضح "للخضر" الذي تفككت خطوطه.

وقفت العارضة امام كرة عبد الله أبو سرحان عند الدقيقة 70، عندما انفرد مع الحارس، سدد وارتطمت الكرة في العارضة وعادت دون ان تستغل.

بطاقة حمراء للاعب "الخضر" يوسف صبيح.

وسع "بيت صفافا" الفارق بهدف رابع عن طريق عبيده أبو كف، بعد ان فشل الحارس في امساك الكرة فسقطت منه وتهيأت امام أبو كف الذي اودعها الشباك "86".

مع الدقيقة الرابعة من بدل الضائع أضاف "بيت صفافا" هدفه الخامس بواسطة علاء أبو كف.

حكم المباراة: للساحة رشاد الدعمة وساعده طارق جبيهي ومحمد خالد ورابعا محمد بدير. راقبها: ربحي وقاد. مقيم حكام: محمد جبريل

القوات + هلال اريحا

حقق فريق القوات الفلسطينية فوزاً صعباً، على ضيفه هلال اريحا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد فيصل الحسيني ، ضمن الجولة "17" ، من دوري الدرجة الاولى، وبهذا الفوز رفع القوات رصيده الى "30" نقطة، فيما استقر الهلال عند "18" نقطة.

ادار اللقاء محمد عمار، وساعده خلدون ابو قبيطة، يعقوب ابو تركي، ورابعاً علي مسالمة، راقب اللقاء مجدي زبيدات

انطلق اللقاء وسط افضلية وسيطرة واضحة للقوات ، الذي بدأ مهاجماً من خلال الكرات العرضية ، لكن تلك المحاولات لم ترقي للمستوى تهديد المرمى، وبعد مرور"15" عشر دقيقة ، هدد عبد الله عثمان مرمى الهلال بكرة رأسية سددها من داخل الجزاء حاذت المرمى بقليل.

ليعود اللاعب عثمان في الدقيقة "30" ويستغل كرة عرضية هيئها وسدد مباشرة على كرة طالت المرمى، وفي هذه اللحظات شهدت تحركات من جانب الهلال الريحاوي الذي اعتمد في بعض الاوقات على المناولات الطويلة، من احدها واجه السويطي المرمى ، الا انه وبتسرع سدد الكرة فوق المرمى .

ومرة اخرى كاد الهلال ان يصيب شباك القوات من كرة ثابتة نفذها محمود خضر، تابعها جيفار الذي سدد من حافة الست ياردات كرة غير مركزة حاذت القائم ، ومعها انتهى الشوط الاول بدون اهداف.

وشهد الشوط الثاني تبادلا للهجمات بين الفريقين، لكن تلك الهجمات لم يستغلها المهاجمين بالشكل المطلوب، وفي الدقيقة "61" تكللت هجمات القوات بهدف التقدم، عن طريق مجاهد جادالله ، بعد ان سدد كرة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

اندفع غالبية لاعبي الهلال للمقدمة في محاولة لادراك التعادل ، الا ان تلك المحاولات افشلها مدافعي القوات، ولتنتهي المباراة بفوز القوات بهدف نظيف.

اهلي قلقيلية + جنين

جاءت الأفضلية لصالح نادي جنين ومنذ البداية اتيحت بعض الفرص لكلا الفريقين كان البادئ نادي جنين عن طريق مأمون يعقوب وجاءت اولى الفرص للأهلي من كرة بينية نفذها شريف هلال وبرأسية رشيد شواهنة دون خطورة .

الشوط الثاني : بدأ الأهلي بشكل افضل من حيث الإستحواذ والفرص وفي الدقيقة 52 جاء الهدف الأول لصالح الأهلي من كرة بينية نفذها صالح نصر الله الى رشيد شواهنة ومن داخل الصندوق سددها في مرمى عرفات الخطيب وفي الدقيقة 78 احتسب الحكم احمد جبريل ركلة جزاء لصالح نادي جنين اثر عرقلة محمد عمر داخل الصندوق نفذها محمد عمر محرزا هدف التعادل .

حكم اللقاء: سامر حموض , مساعد اول احمد جبريل الثاني احمد طه والرابع عمر يوسف راقبها انيس سماعنة وقيم الحكام مهيوب الصادق