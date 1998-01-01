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ألمانيا تستقبل الارجنتين وديا في تشرين الاول

السبت 02 مارس 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تستقبل الارجنتين وديا في تشرين الاول


وكالات / سما /

تستقبل المانيا الباحثة عن تضميد جراحها بعد خروجها من الدور الاول لمونديال روسيا، منتخب الارجنتين في مباراة دولية ودية في كرة القدم في 9 تشرين الاول المقبل في دورتموند، بحسب ما أعلن الاتحاد الالماني للعبة.

واشار رئيس الاتحاد راينهارد غريندل "طالبت الادارة الرياضية صراحة بمواجهة منتخبات قوية لاختبار وتطوير التشكيلة". وكانت المانيا، بطلة العالم اربع مرات، تواجهت مع الارجنتين المتوجة مرتين، في نهائي مونديال البرازيل 2014 عندما تفوقت في الوقت الإضافي بهدف ماريو غوتسه. والتقيا بعدها بشهرين في دوسلدورف حيث فازت الارجنتين 4-2 وديا.

ولم تكن نتائج الارجنتين، مع نجمها ليونيل ميسي، ايجابية في المونديال الاخير فتأهلت بشق النفس الى دور الـ16 حيث ودعت أمام فرنسا البطلة 3-4، فيما ودعت المانيا من الدور الاول في مجموعة ضعيفة ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

#ألمانيا #الارجنتين

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