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السودان ينفي أنباء عن لقاء رئيس المخابرات برئيس الموساد الإسرائيلي

السبت 02 مارس 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان ينفي أنباء عن لقاء رئيس المخابرات برئيس الموساد الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

نفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أنباء متداولة عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات برئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي.

وجاء في بيان نشره جهاز الأمن العام والمخابرات، "بثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي".

وتابع البيان "يؤكد الجهاز أن الخبر عار من الصحة، ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتدعي التزامها بها".

وأضاف البيان أنه كان بإمكان القناة أن تتحرى وأن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من "الكيان الصهيوني المغتصب" والتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية.

وأكد البيان أن جهاز الأمن والمخابرات سيبقى ملتزما بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت ولا حاجة لها أن تتحرك في الخفاء أو تمضي في اتجاه مغاير لمبادئها وسياستها الخارجية الواضحة. 

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