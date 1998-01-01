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التعاقد مع لاعبي برشلونة يكلف 4.5 مليار يورو !

السبت 02 مارس 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعاقد مع لاعبي برشلونة يكلف 4.5 مليار يورو !


وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً مثيراً للاهتمام حول سعر التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعد حملة تجديدات العقود التي قامت بها إدارة النادي خلال العامين الماضيين، والتي كان آخرها تجديد عقد جوردي ألبا حتى عام 2024.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة تعلم جيداً من درس رحيل نيمار بعد أن أصر باريس سان جيرمان على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 222 مليون يورو.

وكان برشلونة يظن ان هذا المبلغ غير قابل للدفع، لكن النادي الفرنسي قلب موازين السوق رأساً على عقب، ومنذ تلك الصدمة، بدأت الإدارة تجدد عقود اللاعبين وتضاعف قيمة الشرط الجزائي لتحصنهم من مطامع الأندية الكبيرة.

وأضاف التقرير أن تكلفة التشكيلة الأساسية لبرشلونة تبلغ 4.5 مليون يورو بحسب الشروط الجزائية في عقودهم، ويعد ليونيل ميسي صاحب أعلى قيمة فسخ عقد بـ700 مليون يورو، بينما هناك 5 لاعبين يبلغ الشرط الجزائي في عقدهم 500 مليون وهم جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس، وبالطبع هذا الرقم لا يمكن لأحد دفعه، وإنما تم وضعه ليبقى النادي متحكماً بمستقبل اللاعبين ويتجنب تكرار سيناريو نيمار.

ويعد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش صاحب أقل شرط جزائي في التشكيلة الأساسية بـ 125 مليون يورو، يليه الحارس الألماني أندريه تير شتيجن بقيمة 180 مليون يورو، بينما يبلغ الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو 400 مليون يورو، أما لويس سواريز فقيمة فسخ عقده تصل إلى 200 مليون.

#برشلونة

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