سولشاير يخطط لإعادة شارة القيادة لبوجبا

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية أن أولي جنار سولشاير يخطط لإعادة شارة قيادة الفريق للنجم الفرنسي بول بوجبا في ظل قرب قائد الفريق أنطونيو فالنسيا من الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف بعد 10 سنوات في النادي.

أعطى البرتغالي جوزيه مورينيو اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا شارة الكابتن في الصيف ، لكنه لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط هذا الموسم ، وكانت إصابة في ربلة الساق سببًا جزئيًا وراء ظهوره مرة واحدة تحت قيادة أولي جنار سولشاير.

وألمح فالنسيا في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة إلى أنه سيخرج من النادي، وظهر بوجبا كمرشح رقم واحد ليحل مكانه كقائد أول.

وكان مورينيو قد سحب شارة القائد الثاني من بوجبا، لكن منذ رحيل البرتغالي قدم الفرنسي الدولي مستوى مميز بتسجيله تسعة أهداف وإشعال أمال الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المعتقد أن فالنسيا عاد إلى الإكوادور وهو يتعافى من أحدث إصاباته ويتوقع أن يترك النادي مع نهاية عقده في الصيف.

كتب فالنسيا على تويتر: “لاغو أغريو هي مدينة متواضعة جداً في الإكوادور. عندما كنت طفلاً ، لم أتخيل أبداً السفر إلى أوروبا. شكراً لله لأنه سمح لي باللعب 10 سنوات في أفضل ناد في العالم: مانشستر يونايتد..”

“الآن أنا أركز على شفائي حتى أتمكن من إنهاء الموسم في أولد ترافورد!”