الرئيس يستجيب لطلب عائلة الشهيد ياسر حمدوني

رام الله / سما /

استجاب الرئيس محمود عباس، لطلب عائلة الشهيد ياسر حمدوني من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، باستكمال بناء منزل أسرة الشهيد حتى يتمكنوا من السكن فيه.

وأوعز الرئيس للجهات المختصة بضرورة توفير كل ما يلزم من أجل استكمال عملية البناء.

بدورها شكرت عائلة الشهيد حمدوني، الرئيس على سرعة الاستجابة، مثمنة موقفه الثابت في دعم أسر الشهداء وتلمس احتياجات المواطنين.

وكان الشهيد حمدوني قد ارتقى شهيدا في 25 أيلول/ سبتمبر عام 2016 في مستشفى "سوروكا" الاسرائيلي، عقب إصابته بجلطة قلبية في سجن "ريمون"، بعد قضائه 14 عاما في سجون الاحتلال.