جوارديولا غير سعيد ويطلب التعاقد مع 4 لاعبين

وكالات / سما /

تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة فريقه المنتظرة عصر اليوم ضد بورنموث لحساب الأسبوع التاسع والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث بيب جوارديولا عن العديد من الأمور التي تخص مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث وأيضاً وضعية فريقه الحالية هذا الموسم وما يحتاجه السكاى بلوز من تدعيم للموسم الجديد.

واعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أنه يريد التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف السكاى بلوز.

وصرح بيب جوارديولا قائلاً:” كما تعلمون جميعكم، أننا نريد ونبحث التعاقد مع لاعب ارتكاز جديد في خط وسط الملعب، وأيضاً هناك العديد من المراكز الأخرى نفكر بها”.

وعن مركز الظهير الأيسر وتعدد إصابات لاعبه الفرنسي بينامين ميندي صرح بيب جوارديولا قائلاً:” للأسف هذا حدث الموسم الماضي والموسم الحالي ويمكنه الحدوث لموسم ثالث ولكننا لا نرغب بذلك، سنرى ما يمككنا فعله لحل هذا الأمر”.