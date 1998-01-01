تعليمات مصرية لمعتمري قطاع غزة والمعبر يعمل غدا فقط للمعتمرين

القاهرة / وكالات /

قالت ادارة معبر رفح، ان يوم غد الاحد سيكون مخصص فقط لمغادرة الفوج الاول من معتمري قطاع غزة، ولن يكون هناك مغادرة او عودة للمسافرين.

من جانبها أصدرت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، تعديلاً مهماً للمعتمرين من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّه بناء على التعليمات الواردة من مصر، فعلى المعتمرين من قطاع غزة، الالتزام بالمواعيد امام معبر رفح الفلسطيني:

الطائرة الاولى التواجد: الساعة 12 ليلا مساء السبت.

الطائرة الثانية التواجد: الساعة 2 فجر الأحد.

الطائرة الثالثة التواجد: الساعة 4 فجر الأحد.