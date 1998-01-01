فروانة: (47) أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال منذ 20 عاماً

غزة / سما /

قال مسئول موقع فلسطين خلف القضبان المختص بشئون الأسرى عبد الناصر فروانة السبت، إنّه بعد استشهاد الأسير "فارس بارود" والافراج عن الأسير "اياد أبو هاشم"، فإنّ (47) أسيرا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال منذ عشرين عاما وما يزيد بشكل متواصل.

وأضاف فروانة، أن (26) أسيرا منهم هم معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" وهؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن بشكل متواصل.

وأشار، إلى أنّ عشرات آخرين كانوا قد تحرروا في صفقة "وفاء الأحرار" وأعيد اعتقالهم وأمضوا على فترتين عشرين سنة وما يزيد، بل منهم من أمضى ثلاثين سنة وأكثر.