المطران حنا: النكبة واقع نعيشه كل يوم

رام الله / سما /

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، يوم السبت، وفدا من موظفي "الاونروا".

ورحب المطران بزيارتهم، معربا عن تضامنه معهم، مؤكدا ان وكالة الاونروا التي أنشات اثر نكبة الشعب عام 48 يجب ان تبقى وان تستمر في تأدية رسالتها لان الاسباب التي من اجلها اقيمت ما زالت قائمة وما زال الشعب يعاني من تداعيات النكبة.

وقال "النكبة بالنسبة الينا ليست حدثا تاريخيا نستذكره وليست حدثا عابرا بل هي واقع نعيشه كل يوم وفي كل ساعة فما زال الشعب يعاني من الظلم والتشريد وما زالت مخيمات اللجوء قائمة امامنا وشعبنا ينتظر يوم عودته الى وطنه والى ارضه المقدسة".

واضاف من حق الشعب ان يتشبث بحق العودة مهما طال الزمن، مطالبا بأن تبقى مؤسسة "الاونروا" وتقدم خدماتها للشعب في المخيمات.

وشدد المطران على رفضه اغلاق "الاونروا"، مؤكدا تضامنه مع كافة مسؤوليها والقائمين عليها والذين يسعون وبكافة الوسائل المتاحة لكي تبقى هذه المؤسسة الاغاثية التي تعنى بمساعدة الشعب وخاصة في المخيمات.