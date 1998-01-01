صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية

غزة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، كواليس إفراج السلطات المصرية عن المختطفين الأربعة من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من سجونها، إلى جانب أربعة مواطنين آخرين اعتقلوا في ظروف مختلفة لدى الأمن المصري.

ورغم أن مصر نفت في أكثر من مرة وجود المعتقلين لديها وأبلغت قيادة حركة حماس بذلك في حوارات سابقة، إلا أن بعض الشواهد والرسائل التي وصلت إلى قيادة المكتب السياسي للحركة تم نقلها من قبل قيادة الحركة إلى الجانب المصري في الأشهر الأخيرة.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس"، فإن اللجنة التنفيذية للمكتب السياسي لحماس طلبت إعادة فتح القضية في الحوارات التي تجري مع المسؤولين المصريين، مبينةً أن قيادة الحركة اتفقت مع وفد المخابرات المصرية الذي يزور القطاع من حين إلى آخر بفتح الملف مع الجهات السيادية الأخرى في القاهرة لحل القضية، وتلقت فيما بعد وعدًا بالعمل على حلّ الملف، وهو الأمر الذي تم إدراجه على جدول أعمال المباحثات التي أجراها وفد حماس مؤخرًا في القاهرة قبل توجهه إلى مصر.

ووفقًا للمصادر، فإن عودة إسماعيل هنية إلى غزة قادمًا من القاهرة بدون المعتقلين، كانت تحمل وعودًا من الجانب المصري بالإفراج عنهم قريبًا، مشيرةً إلى أن هنية أبلغ قيادة الحركة بذلك، ولكن قرار الإفراج عن المختطفين إلى جانب 4 معتقلين آخرين جاء بعد اتصالات مصرية داخلية في محاولة من المخابرات المصرية العامة لأن يساعد حل هذا الملف في حل ملفات أخرى تتعلق بالتهدئة مع إسرائيل والمصالحة والعلاقات الثنائية خاصةً ملف الحدود التي نجحت حماس في ضبطها.

وقالت المصادر، إن جهاز المخابرات الحربية المصرية كان يرفض الإفراج عن المختطفين بدعوى تشكيلهم خطرًا على الأمن القومي، مبينةً أن قيادة جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو عام عن المختطفين و4 معتقلين آخرين، وهو الأمر الذي صدر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم إبلاغ هنية وقيادة حماس بالخبر في ساعة مبكرة جدًا من صباح الخميس.

وهذا يفسّر تصريحات أطلقها صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والذي أشار لجهود كبيرة بذلت من جهاز المخابرات المصرية العامة في إطلاق سراح المختطفين. مشيرًا في تصريحات صحفية لعدد من وسائل إعلام حماس، إلى أنّ ذلك جاء في إطار العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا كبيرًا.

وبينت المصادر، أن هنية ضغط بشكل كبير على مسؤولي جهاز المخابرات العامة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة والتي استمرت نحو 26 يومًا، من أجل إنهاء هذا الملف مشيرةً إلى أنه تلقى وعودًا حقيقية بحل الأمر ولكن مع عودته لغزة لم يكن هناك أي قرار بالإفراج عنهم، لكنّه حصل على وعد جدي بالإفراج عنهم قريبًا وهو ما تحقق بعد يوم واحد من عودته لغزة.

ولفتت المصادر، إلى أن الإفراج عن المعتقلين الأربعة الآخرين، جاء تتويجًا لجهود أخرى كانت بذلتها حماس في الأشهر الأخيرة مع مصر للإفراج عن عدد المعتقلين وهو ما تم تحقيقه بالإفراج عن عدد منهم في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصادر قالت لـ "القدس" منذ أيام، إن إطالة زيارة هنية للقاهرة هدفها محاولة حسم ملف واحد من بين الملفات الثنائية المطروحة؛ المعتقلين والأموال المحتجزة وفتح منطقة تجارية.

وتولي حركة حماس اهتمامًا للعلاقات الثنائية مع مصر منذ تطوير العلاقة بعد تحقيق تفاهمات بشأن ملف الحدود، تبعه إنهاء أزمة معبر رفح وتوسيع مهامه بإدخال بضائع. تزامنًا مع اتصالات مكثفة بين الجانبين في إطار محاولات مصر لتثبيت حالة الهدوء بغزة في ظل الأوضاع المتفجرة.