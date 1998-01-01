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الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل نهاية الشهر

السبت 02 مارس 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل نهاية الشهر


القدس المحتلة / سما /

 يُجري الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في آذار/مارس أولى رحلاته الرسمية منذ توليه السلطة، والتي ستشمل كلاً من الولايات المتحدة وتشيلي وإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو الجمعة قوله إن بولسونارو اليميني المتطرف الذي تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير سيزور الولايات المتحدة من 18 إلى 22 آذار/مارس، وتشيلي في الثالث والعشرين منه، على أن يزور إسرائيل أواخر الشهر نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت الخميس أن بولسونارو سيزور إسرائيل من 31 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل، قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل.

وفي كانون الثاني/يناير، سافر الرئيس البرازيلي إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن الأمر لم يكن يتعلق بزيارة رسمية.

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